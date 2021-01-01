قبّل قدم خامنئي علناً.. وفاة “مصباح يزدي” الأب الروحي للتيار المتطرف في إيران 

أُعلن اليوم في طهران عن وفاة رجل الدين الإيراني محمد تقي مصباح يزدي عن عمر يناهز 86 عاما.

وعانى يزدي منذ فترة من مرض في الجهاز الهضمي ورقد في أحد مستشفيات طهران لغرض المعالجة. وكان مصباح يزدي عضوا في مجلس خبراء القيادة ورئيس مؤسسة الإمام الخميني التعليمية والبحثية في مدينة قم جنوب العاصمة طهران.

ولد مصباح يزدي عام 1934 في مدينة يزد (وسط ايران)، وأنهى دراسة المقدمات في العلوم الدينية في يزد، وهاجر بعدها إلى النجف لإكمل دراساته الحوزوية، ثم غادرها بسبب الضائقة المالية، مهاجرا الى قم لمواصلة تحصيله العلمي.

وشارك بعد الثورة الإيرانية في فعاليات تأسيس مكتب التنسيق بين الحوزة والجامعة، وإصلاح نظام الحوزة العلمية، وقام بتشجيع من الخميني بتأسيس مؤسسة باقر العلوم العلمية البحثية ثم تأسيس مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحث العلمي.

وقال في عام 2014 إن شعب إيران “لا يستحق قائدا مثل خامنئي” وأن قيادته نعمة “للجمهورية الإسلامية”، وفقا للوكالة.

ويعرف مصباح يزدي بأنه المجتهد الشيعي الأكثر تطرفا في إيران، حيث غذت آراؤه الغلاة الذين يدعون إلى ولاية الفقيه المطلقة.

وكان يرفض بشكل مطلق أي دور للشعب في الحكم الإسلامي، كما كان مؤسسا ورئيسا لمعهد “الخميني” للتربية والبحوث (المعروف باسم جامعة الخميني في قم)، والذي عمل بجد لتنشئة جيل يهدف إلى “أسلمة” العلوم الإنسانية.

وفشل مصباح يزدي في الحصول على مقعد في البرلمان خلال انتخابات عام 2016 وسط صعود الإصلاحيين والمعتدلين، الذين عارضهم بشدة، لكنه تمكن من استعادة المنصب في انتخابات فرعية بعد ذلك بعامين.

ويعتبر الأب الروحي لجبهة “بايداري (الصمود)” التي كان لها الفضل في وصول الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد للسلطة قبل أن يختلف معه.

ومعهده من أقوى المؤسسات التعليمية في قم بميزانية تتجاوز 20 مليون دولار سنويا.

وأشار تقرير لموقع العربية: “كان مصباح يزدي، رجل الدين الوحيد الذي قبّل أقدام خامنئي أمام الكاميرات. واعتبره المرشد من أهم رجال الثورة وحصل بذلك على أكبر قدر من الدعم من المؤسسات التي كانت تحت سيطرته”.

وأشار التقرير إلى أنه، كان أعضاء وقادة الحرس الثوري الإيراني “يزورون مصباح يزدي باستمرار، وكانت آراؤه مؤثرة في توجهات الحرس الثوري الإيراني على مدار الثلاثين عاما الماضية”.