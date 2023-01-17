قتال عنيف في باخموت.. وأوكرانيا تطالب بمزيد من الأسلحة

حثت أوكرانيا الغرب على تسريع إمدادها بالأسلحة بعد مقتل 40 في هجوم صاروخي روسيا أصاب أحد المباني السكنية في مدينة دنيبرو وأسقط 40 قتيلا على الأقل، مع تعرض القوات الأوكرانية لضغوط متزايدة على الجبهة الشرقية.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، الثلاثاء، إن روسيا شنت أكثر من 70 هجوما صاروخيا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن القوات الروسية قصفت أكثر من 15 منطقة سكنية بالقرب من مدينة باخموت في منطقة دونيتسك بشرق البلاد، بما في ذلك بلدة سوليدار لتعدين الملح، حيث تستعر الاشتباكات بين روسيا وأوكرانيا منذ أسابيع.

ودمر القصف الروسي المتواصل مدينة باخموت بشكل كامل وألحق أضرارا جسيمة بمدينة أفدييفكا في وسط دونيتسك.

وقال المحلل العسكري الأوكراني أوليه زدانوف عبر يوتيوب “القتال العنيف للغاية مستمر في القطاعين الرئيسيين.. باخموت وأفدييفكا”.

وأضاف “العدو يشن هجمات على مدار الساعة. ونحاول الحفاظ على مواقعنا. القوات الروسية تنشط ليلا – نحن في حاجة ماسة إلى معدات الرؤية الليلية”.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من تقارير ساحات القتال.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مسائي مصور مساء الاثنين إن الهجوم على دنيبرو ومحاولات روسيا لامتلاك اليد العليا في الحرب أبرز حاجة الغرب “لتسريع اتخاذ القرار” في توريد الأسلحة.

وزودت دول الغرب أوكرانيا بإمدادات ثابتة من الأسلحة منذ غزو القوات الروسية لها في 24 فبراير شباط الماضي، لكن زيلينسكي وحكومته يصرون على أنهم بحاجة إلى دبابات.

وأكدت بريطانيا أمس الاثنين أنها سترسل 14 دبابة تشالنجر 2 ومعدات أخرى من بينها مئات المركبات المدرعة وصواريخ دفاع جوي متطورة.

وتتعرض ألمانيا لضغوط لإرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، لكن حكومتها تقول إن هذه الدبابات يجب ألا تُورد إلا إذ اتفق حلفاء كييف الرئيسيون، وخاصة الولايات المتحدة، على ذلك.

كما أشار أوليسكي دانيلوف أمين مجلس الأمن الأوكراني مساء الاثنين إلى الحاجة إلى تسريع إمدادات الأسلحة لأن الحكومة تتوقع من روسيا “محاولة القيام بما يسمى بحملة الضغط الأخيرة”.

وقال دانيلوف للتلفزيون الأوكراني إن ذلك قد يحدث في ذكرى الغزو أو في مارس آذار.

وأضاف “يجب أن نستعد لمثل هذه الأحداث كل يوم. ونحن نستعد … السؤال الأول والأخير دائما يتعلق بالأسلحة والدعم لمساعدتنا على هزيمة هذا المعتدي الذي غزا بلادنا”.

ومن المقرر أن يستضيف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حلفاء في قاعدة جوية بألمانيا يوم الجمعة لمناقشة المزيد من المساعدات لأوكرانيا.