السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
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قتال عنيف في قرية بيسكي شرق أوكرانيا

منذ 3 دقائق
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

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قالت قيادة الجيش الأوكراني، السبت إن “قتالا عنيفا” استمر في قرية بيسكي الواقعة في شرق أوكرانيا والتي قالت روسيا في وقت سابق اليوم إنها سيطرت عليها بالكامل.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في نشرتها الليلية على فيسبوك “يحاول المحتلون اختراق دفاع قواتنا في اتجاه أوليكساندروبول وكراسنوهوريفكا وأفديفكا وماريينكا وبيسكي”.

وأضافت “القتال العنيف مستمر”.

وأفادت وكالة إنترفاكس، نقلًا عن وزارة الدفاع الروسية، بأنّ القوات الروسية سيطرت بالكامل على قرية بيسكي الواقعة على مشارف منطقة دونيتسك في أوكرانيا.

وكانت القوات الروسية والموالية لروسيا قد قالت إنها سيطرت على بيسكي سيطرة كاملة منذ أكثر من أسبوع.

ونقلت انترفاكس عن الوزارة قولها أيضا إن القوات الروسية دمّرت بطارية صواريخ من نظام هيمارس الذي زوّدت الولايات المتحدة أوكرانيا به بالقرب من منطقة كراماتورسك الأوكرانية.

وتعتبر بيسكي من أقوى معاقل القوات الأوكرانية في دونباس.

وفي إفادة صحفية، ذكر المتحدث باسم الدفاع الروسية “إيغور كوناشينكوف” أنّ “ضربات جوية وصاروخية روسية وعمليات هجومية للقوات المشتركة خلال اليوم الماضي أدت إلى مقتل أكثر من 70 عسكريًا أوكرانيا وإصابة 300 آخرين في منطقة خاركوف، وتصفية ما يصل إلى 270 من العناصر القومية المتطرفة إضافة إلى تدمير 22 قطعة من المعدات العسكرية، والقضاء على سريتين كاملتين من لواء ميكانيكي، في مناطق متفرقة من دونيتسك”.

    المصدر :
  • رويترز

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