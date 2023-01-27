قتلة مأجورون.. أمريكا تتهم 3 أشخاص بمحاولة اغتيال صحفية بدعم إيراني

قال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند (الجمعة 27-1-2023) إن المدعين الأمريكيين وجهوا اتهامات لثلاثة أعضاء في منظمة إجرامية بشرق أوروبا لديهم صلات بالحكومة الإيرانية بالتآمر لاغتيال صحفية وناشطة تحمل الجنسية الأمريكية.

وقالت وزارة العدل في بيان إن رأفت أميروف وبولاد عمروف وخالد مهدييف متهمون بأنهم قتلة مأجورون وبغسل الأموال لدورهم في المؤامرة المدعومة إيرانيا التي جرى إحباطها.

وقال جارلاند “كشفت الضحية انتهاكات الحكومة الإيرانية لحقوق الإنسان والمعاملة التمييزية التي تتعرض لها النساء وقمع المشاركة الديمقراطية وقمع حرية التعبير واستخدام السجن التعسفي والتعذيب والإعدام”.

ولم يذكر جارلاند اسم الضحية، لكن مهدييف اعتقل العام الماضي في نيويورك لحيازته بندقية خارج منزل الصحفية مسيح علي نجاد في بروكلين.

ودأبت الصحفية على انتقاد القوانين الإيرانية التي تفرض الحجاب ونشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لنساء يخالفن تلك القوانين.

وألقي القبض على أميروف أمس الخميس وسوف يمثل أمام جلسة استماع تمهيدية بمحكمة اتحادية في مانهاتن في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وألقي القبض على عمروف في جمهورية التشيك في وقت سابق من الشهر الجاري.