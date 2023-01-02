قتلتهم الهواتف.. "خطأ" يودي بحياة عشرات الجنود الروس في ضربة واحدة

بعد أن أعلنت روسيا اليوم الإثنين، مقتل عدد كبير من جنودها في ضربة أوكرانية، تكشفت معلومات تظهر أن استخدام الجنود للهواتف الذكية سمح لقوات كييف بتحديد موقعهم وقتلهم.

فقد ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أنّ “أربعة صواريخ” ضربت “مركز انتشار مؤقت” للجيش الروسي في مدينة ماكيفكا، الواقعة شرق دونيتسك بأوكرانيا، من دون أن يحدد تاريخ الضربة.

فيما تحدثت وسائل إعلام روسية وأوكرانية عن هجوم على ماكيفكا ليل السبت إلى الأحد، أي في ليلة رأس السنة الجديدة، وقتل في هذه الضربة، 78 جنديًا، فيما أصيب 136 آخرون، وفق ما أفادت “العربية”.

إلى ذلك، قالت صحيفة “موسكو تايمز” الروسية الناطقة بالإنجليزية إن القتلى مجندون وصلوا إلى أوكرانيا بعد قرار التعبئة العسكرية الجزئية التي أعلن عنها الرئيس، فلاديمير بوتين، في سبتمبر من العام الماضي.

القصة في الهاتف

بدوره، قال مصدر في القوات الانفصالية الموالية لموسكو في دونيتسك لوكالة “تاس” الروسية إنّ المعلومات الأولية تظهر أن استخدام الجنود للهواتف المحمولة بشكل كثيف هو الذي سهّل الضربة الروسية التي نفذت بصواريخ “هيمارس” الأميركية.

أضاف المصدر، الذي لم تكشف الوكالة اسمه، أن هذا الاستخدام الكثيف رُصد من طرف الاستخبارات الأوكرانية.

سوابق

كانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية نشرت تقريرًا في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حول أخطاء روسية “فادحة” في حرب أوكرانيا.

فيما أشار التقرير إلى أن الأوكرانيين استعانوا بمكالمات أجراها الجنود الروس من أجل تحديد مواقع تمركز قواتهم وقصفها.

كما ذكر مسؤول أوكراني للصحيفة الأميركية أن الجنود الروس استخدموا هواتفهم الخاصة في اتخاذ القرارات الخاصة بتحركاتهم.

توجيهات صارمة

هذا ويتناقض ذلك مع التوجيهات العسكرية التي صدرت على كلا الجانبين الروسي والأوكراني في بداية الحرب، وتشمل حظر استخدام هذه الهواتف في مواقع القتال، لأن ذلك يقدم عونًا للطرف الآخر في الحرب.

على سبيل المثال، يستخدم الروس في أوكرانيا منظومة “ليير 3″، المكوّنة من طائرتين مسيّرتين ومركز قيادة في شاحنة عسكرية، لتتبع مواقع القوات الأوكرانية.

يمكن لهذه المنظومة رصد أكثر من 2000 هاتف محمول في مدى يصل إلى 5.4 كيلومتر، مما يتيح إمكانية العثور على مجموعة كاملة من القوات المعادية.

فيما يعتقد أن القوات الأوكرانية تستخدم تقنية مماثلة، بحسب تقرير سابق لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية.