قتلوا في الصومال.. وصول جثامين ثلاثة عسكريين إماراتيين إلى أبوظبي

أفادت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأحد 11 فبراير/شباط 2024، وصول جثامين ثلاثة عسكريين إماراتيين إلى أبوظبي، بعد مقتلهم إثر تعرضهم “لعمل إرهابي” في الصومال في أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

وأضافت الوزارة أيضا في بيانها المنشور على منصة إكس أن فردا رابعا من الجيش الإماراتي، كان قد أُصيب في هجوم أمس السبت، توفي لدى وصوله إلى الإمارات.

وتابعت الوزارة أن فردا من قوة دفاع البحرين قُتل أيضا خلال الهجوم.

وكان أفاد مصدر بالجيش وموظفون في مستشفى لرويترز إن خمسة أشخاص بينهم مسؤولون عسكريون صوماليون وجندي إماراتي قتلوا أمس السبت بعد أن فتح جندي النار داخل قاعدة عسكرية بالعاصمة مقديشو.

وكان وقع انفجار في السادس من فبراير في سوق شعبي في الهواء الطلق بالعاصمة الصومالية مقديشو، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص.

وذكر حسن علي، وهو تاجر في سوق بكارة لرويترز أمس: “أحصيت 10 قتلى و15 جريحا. دُمر متجري بالكامل. الانفجارات وقعت في أربعة أماكن بوسط السوق”.

و جاء الحادث بعد أيام قليلة من إعلان قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال استكمال المرحلة الثانية من انسحابها، الذي يشمل 3000 جندي بعد تأخير لأربعة أشهر.