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قتلى إثر أعمال عنف قبلية بغرب كردفان في السودان

منذ ساعة واحدة
علم السودان

علم السودان

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أعلن الجيش السوداني اليوم السبت أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب تسعة آخرون في اشتباكات قبلية بين أفراد قبيلتي المسيرية والنوبة بولاية غرب كردفان في السودان.

وذكر الجيش في بيان أنه تمت السيطرة على أعمال العنف التي وقعت يومي الجمعة والسبت في بلدة لقاوة بعد تدخل الجيش وقوات الدعم السريع والشرطة.

وتقع لقاوة خارج منطقة من الولاية يسيطر عليها فصيل من الحركة الشعبية لتحرير السودان-الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو، والذي يضم جيشه أفرادا من قبيلة النوبة.

ولطالما كانت الجماعة المتمردة على خلاف مع الحكومة السودانية، وشارك أفراد من قبيلة المسيرية العربية في الصراع.

ووصل أمس الجمعة تسعة من رجال القبائل العربية إلى الخرطوم بعد أن كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان-الشمال تحتجزهم.

وجاء الإفراج عنهم عقب محادثات بين قيادة الجماعة ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ووسطاء من جنوب السودان، حسبما جاء في بيان عسكري منفصل وصف إطلاق سراحهم بأنه “بادرة حسن نية”.

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