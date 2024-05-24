الجمعة 16 ذو القعدة 1445 ﻫ - 24 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قتلى بانهيار سقف مطعم في جزيرة مايوركا الإسبانية

منذ ساعتين
جزيرة مايوركا كبرى جزر الباليار

جزيرة مايوركا كبرى جزر الباليار

A A A
طباعة المقال

قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون، مساء أمس الخميس 23 مايو/أيار 2024، في انهيار سقف مطعم في مايوركا، الجزيرة السياحية الشهيرة الواقعة في أرخبيل الباليار الإسباني.

وقالت متحدثة باسم جهاز الطوارئ في الأرخبيل لوكالة فرانس برس: “هناك 4 قتلى و21 جريحاً إصاباتهم متفاوتة الخطورة”.

وأوضحت أنه في عداد الضحايا، أشخاص من “جنسيات متعددة”، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل بهذا الشأن.

وفي منشور على منصة إكس، قال جهاز الطوارئ إن 7 من الجرحى حالتهم “خطيرة للغاية”، و9 حالتهم “خطيرة”. وأضاف أن الجرحى “نقلوا إلى مستشفيات مختلفة في بالما”، عاصمة جزيرة مايوركا.

وجزر الباليار الواقعة في البحر المتوسط، والمعروفة بمياهها وشواطئها الصافية، تعتبر ثاني أكثر المناطق السياحية في إسبانيا بعد كاتالونيا.

وفي 2023، استقبل الأرخبيل أكثر من 14 مليون سائح، وفق الأرقام الرسمية.

    المصدر :
  • الحرة

المزيد من أخبار العالم

راجاستان
وفاة 9 جراء موجة حارة في راغاستان الهندية
بابوا غينيا الجديدة
مقتل نحو 100 شخص جراء انهيار أرضي في بابوا غينيا الجديدة
منصة إطلاق صاروخ نبتون الأوكراني
مقتل 2 في هجوم صاروخي أوكراني على القرم

الأكثر قراءة

الفنان ريان
بفيديو مؤثر.. ريان يعلن إصابته بالسرطان
الدولار
الدولار يحوم قرب أعلى مستوى في أسبوع
بيني غانتس
بالقوة أو بالترتيب.. غانتس يحدد تاريخ إعادة المستوطنين إلى منازلهم قرب لبنان!