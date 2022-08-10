قتلى بقصف روسي قرب محطة زابوريجيا النووية

قتل 14 مدنيا، ليل الثلاثاء الأربعاء، في قصف روسي، معظمهم في منطقة دنيبروبتروفسك في وسط شرق أوكرانيا، حسب السلطات المحلية، في موقع قريب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصفها.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، الخميس، لمعالجة الأزمة المحيطة بمحطة زابوريجيا، كما ذكرت مصادر دبلوماسية.

وفي شرق البلاد، قُتل ستة أشخاص، الأربعاء، بقصف روسي على بلدة بخموت الواقعة قرب جبهة القتال، على ما أعلن الحاكم المحلي.

وأدى الهجوم الليلي في دنيبروبتروفسك إلى مقتل 13 شخصا وجرح 11 آخرين بينهم خمسة في حالة خطرة، في هذه المنطقة الآمنة نسبيا التي ينقل إليها المدنيون من دونباس الواقعة شرقا وتشكل مركز الهجوم الروسي.

وكتب، فالنتين ريزنيتشنيكوا، حاكم منطقة دنيبروبتروفسك على تطبيق تلغرام “أمضينا ليلة مروعة (…) من الصعب جدا إخراج الجثث من تحت الأنقاض”. وأضاف “أتوسل إليكم أن تذهبوا إلى أماكن آمنة أثناء الإنذارات من غارات جوية (…) لا تدعوا الروس يقتلونكم”.

وقال الحاكم إن هذا الهجوم الروسي الذي نفذ براجمات صواريخ غراد استهدف بلدة مارغانيتس مقابل محطة الطاقة النووية الأوكرانية زابوريجيا على الضفة الأخرى لنهر دنيبرو، وقرية فيتشيتاراسيفكا.