قتلى في اشتباكات جديدة بين أرمينيا وأذربيجان

تجددت الاشتباكات بين القوات الأرمينية والأذرية،اليوم الثلاثاء، إذ أعلن البرلمان الأرمني مقتل 15 جنديا أرمنيا إثر اشتباكات مع قوات أذرية، فيما كشفت وزارة الدفاع الأرمنية أن القوات الأذربيجانية أسرت 12 جنديا أرمنيا.

من جهتها حملت وزارة الخارجية الأذربيجانية الجانب الارميني مسؤولية التصعيد الذي وصفته بـ “المتعمد” للتوترات على حدود البلدين، بينما قالت وزارة الدفاع الأرمنية في بيان أن “هجوما للقوات الأذربيجانية على مواقع للقوات الأرمنية أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في الجانب الأرمني”، مضيفة أن يريفان فقدت السيطرة أيضا على “موقعين عسكريين”.

يشار أن هذه التطورات تأتي بعد نحو عام من جولة مواجهات عسكرية انتهت بنشر قوات حفظ سلام روسية إثر انتزاع أذربيجان جزءا ملموسا من الأراضي التي كانت خاضعة على مدى سنين لسيطرة “جمهورية قره باغ” غير المعترف بها دوليا.

وإقليم ناغورني قره باغ يقع داخل أذربيجان لكن يسيطر عليه الأرمن ويدير شؤونه بنفسه بدعم مالي وعسكري كبير من أرمينيا منذ انتهت حرب الانفصال في عام 1994.

وانشق الانفصاليون الأرمينيون في ناغورني قره باغ عن أذربيجان مع انهيار الاتحاد السوفييتي، وأودى الصراع الذي أعقب ذلك بنحو 30 ألف شخص.