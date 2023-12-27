قتلى في تحطم وانفجار شاحنة صهريج في ليبيريا

لقي ما لا يقل عن 15 شخصا حتفهم في انفجار شاحنة صهريج عقب تحطمها في وسط ليبيريا حسبما أعلنت الشرطة الثلثاء.

وتحطمت شاحنة البنزين في حفرة على أحد الطرق في توتوتا بمقاطعة بونغ. وقالت الشرطة إن 30 شخصا آخرين أصيبوا بجروح في الانفجار بعد أن تجمع عدد من الأهالي في مكان الحادث.

وقال نائب المفتش العام بالشرطة الوطنية برينس مولباه إن “عددا كبيرا من الأشخاص أصيبوا بحروق. وعدد الوفيات في الوقت الحالي 15”.

وبعد حادث التحطم كان بعض الأهالي يجمعون البنزين المتسرب عندما انفجرت الشاحنة، بحسب ضابط الشرطة ملفين ساكور، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأضاف أن الشرطة تواصل إحصاء العدد الإجمالي للقتلى والجرحى.

وقال شاهد عيان من توتوتا لوكالة فرانس برس إن “الناس تسلقوا أعلى الشاحنة لجمع البنزين فيما قام آخرون بطرق الشاحنة بقطع معدنية لكسرها كي يتمكنوا من الحصول على البنزين”.

وأضاف أن “الناس تجمعوا حول الشاحنة وقال لهم السائق أن بإمكانهم جمع البنزين المتسرب”.

وأضاف أن السائق “طلب منهم عدم التسلق أعلى الشاحنة والتوقف عن طرقها … لكن البعض كان يستخدم مفكات البراغي لثقبها”.

وقالت المسؤولة في قطاع الصحة بمقاطعة بونغ سينثيا بلابوه لصحيفة فرونت بيج أفريكا المحلية أن هناك 36 مصابا حالتهم حرجة من بينهم أطفال وامرأة حامل.