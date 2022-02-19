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قتلى في تفجير انتحاري وسط الصومال

19 - فبراير - 2022
العاصمة الصومالية مقديشو

العاصمة الصومالية مقديشو

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أفادت وسائل إعلام بأن عشرة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء تفجير انتحاري وقع اليوم في مقهى بمدينة بلدوين وسط الصومال، حسبما أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية نقلا عن التلفزيون الرسمي المحلي.

وجاء في خبر نشره التلفزيون في حسابه على “تويتر”: “قام إرهابي بتفجير نفسه في مقهى ببلدة بلدوين، اليوم السبت، هناك العديد من الضحايا، وقوات الأمن وصلت موقع الحادث”.

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن التفجير أودى بحياة 10 أشخاص.

ومنذ سنوات يخوض الصومال حربا ضد “حركة الشباب”، وهي حركة مسلحة تأسست مطلع 2004، وتتبع فكريا لتنظيم “القاعدة”، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.

وأعلنت الشرطة الصومالية، قبل يومين مقتل شخصين وجرح 20 آخرين، في هجمات متزامنة شنتها “حركة الشباب” على مراكز للشرطة في العاصمة مقديشو ومحيطها ليل الثلاثاء الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الشرطة عبدي فتاح عدن حسن: “استهدف إرهابيون بسيارة مفخخة مركز الشرطة في مقاطعة كاكسدا ما أدى إلى إصابات في صفوف المدنيين في المناطق المجاورة”، مبينا أن “المهاجمين استولوا كذلك على سيارة للشرطة، التي تلاحقهم حاليا”.

وأكد أن “متطرفين جهاديين استهدفوا أيضا حي دار السلام في محيط مقديشو، في إطار هجوم ثان، مما أدى إلى مقتل شابتان وجرح 16 مدنيا وثلاثة عناصر من قوات الأمن”.

وتبنت حركة الشباب الهجمات، مؤكدة أنها استهدفت ستة مواقع في العاصمة ومحيطها.

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