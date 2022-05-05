قتلى في هجوم جديد قرب “تل أبيب”! (فيديو)

ذكر تلفزيون القناة 12 الإسرائيلية أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم بمدينة إلعاد بوسط الأراضي المحتلة قرب “تل أبيب” اليوم الخميس.

وقالت الشرطة إن الواقعة، التي حدثت بينما تحتفل إسرائيل بيوم الاستقلال، هي هجوم إرهابي على ما يبدو.

ودعا رئيس بلدية إلعاد، متحدثا على تلفزيون القناة 12، السكان للبقاء في منازلهم بينما تواصل قوات الأمن عملها في المنطقة.

ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية ان العملية نفذها شابان استخدم أحدهما سلاح ناري والاخر “فأس” الذين انسحبا من موقع تنفيذ العملية بسيارة كانا يستقلانها”.

ولفتت وسائل الاعلام الى أن “هناك خشية من تنفيذهما عملية أخرى بمكان جديد”، مشيرة الى أنهما “تنقلا في أكثر من منطقة”.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الشرطة استعانت بالطائرات المروحية بعد فشلها بالوصول السريع للمنفذين.

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن منفذي عملية إطلاق النار والطعن في منطقة إلعاد شرق تل أبيب ينحدران من الضفة الغربية.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أنه لم يتم القبض على منفذي هجوم إلعاد حتى الآن، مشيرا إلى نشر قوات وإقامة حواجز مع استمرار التمشيط بمشاركة مروحيات وطائرات لتعقيب منفذى الهجوم.

فيما أكد مدير مستشفى بيلينسون في إسرائيل الدكتور عيران روتمان وجود إصابتين في حالة خطرة جدا، مشيرا إلى نقل أحدهما إلى غرفة العمليات والآخر إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى

وتشهد اسرائيل في الآونة الأخيرة تكراراً لعمليات قتل مستوطنين من قبل فلسطينيين ذهب ضحيتها أكثر من 5 قتلى.

شاهد| الإعلام العبري: "من مكان عـ ـملية إطلاق النار والطعن في "إلعاد" وسط #فلسطين المحتلة". pic.twitter.com/E8Uiz4WLYX — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 5, 2022

#فيديو من مكان عملية إطلاق النار والـ ـطـ ـعن في "إلعاد" وسط فلسطين المحتلة pic.twitter.com/4eeJWn7Nhd — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 5, 2022