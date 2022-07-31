الأحد 2 محرم 1444 ﻫ - 31 يوليو 2022 |
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قتلى في هجوم لجنود أمميين على نقطة حدودية بالكونجو

منذ 13 دقيقة
قوة تابعة للأمم المتحدة بالكونغو- أرشيفية

قوة تابعة للأمم المتحدة بالكونغو- أرشيفية

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أطلق جنود أمميون في الكونجو النار على نقطة حدودية ما أدى إلى سقوط ضحايا فيما لم يتضح الأسباب التي دعتهم لذلك.

وقالت قوة حفظ السلام التابعة للأمم لمتحدة في الكونجو اليوم الأحد إن جنودا من وحدة التدخل التابعة للقوة كانوا عائدين من إجازة فتحوا النار على نقطة حدودية لأسباب غير معروفة مما أدى إلى سقوط عدد غير محدد من القتلى.

ووصفت بينتو كيتا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في الكونجو الحادث بـ”الخطير”، مؤكدة أنه أسفر عن “خسائر في الأرواح وسقوط مصابين بجروح خطيرة”.

تشهد الكونجو بانتظام مظاهرات تطالب برحيل الخوذ الزرقاء المتهّمين بعدم التصدي بشكل فاعل لمجموعات مسلّحة محلية وأجنبية تنشط في شرق البلاد منذ نحو 30 عاما.

تضمّ البعثة الأممية أكثر من 14 ألف عضو في قوات حفظ السلام، وهي تعمل في البلاد منذ العام 1999. وتعد واحدة من أكبر وأكثر بعثات الأمم المتحدة كلفة في العالم بميزانية سنوية تبلغ مليار دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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