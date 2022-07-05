قتلى وإصابات بانفجار مستودع سلاح في جنوب اليمن

قال شهود ومصادر أمنية إن ستة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب 32 آخرون اليوم الثلاثاء في انفجار مستودع بسوق لبيع الأسلحة والذخائر في مديرية لودر بمحافظة أبين في جنوب اليمن.

وذكر أحد الشهود لرويترز أن الانفجار وقع عقب نشوب حريق ضخم داخل المستودع الذي يملكه أحد المواطنين ورجح أن يكون السبب حدوث ماس كهربائي.

وأشار إلى أن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا جاء نتيجة تسابق عشرات المواطنين نحو المستودع قبل انفجاره مرة أخرى مما تسبب أيضا في وقوع أضرار بالغة للمباني السكنية المجاورة.

وينتشر السلاح بكثرة في اليمن، في حين تقول الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في البلاد أصبح “حرجا” وعلى شفا المجاعة.

وتدور في اليمن حرب منذ عام 2015، بين حركة الحوثي المدعومة من إيران والقوات اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا والتي تساندها السعودية. وتسببت الحرب في مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين من ديارهم.