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قتلى وإصابات بحادث سير مروع في إيران

27 - نوفمبر - 2021
حادث سير في إيران- أرشيفية

حادث سير في إيران- أرشيفية

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لقي 5 أشخاص وأصيب 18 آخرين جراء حادث سير مروع بين سيارتين جنوبي إيران، إحداهما كانت تقل لاجئين غير شرعيين من أفغانستان، وفق ما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية.

وقالت فاطمة نوروزيان، المتحدثة باسم جامعة هرمزجان للعلوم الطبية، إن “الحادث بين شاحنة صغيرة تقل مواطنين أفغان وسيارة بيجو تسبب في مقتل خمسة من ركاب السيارة في مكان الحادث”، لافتة إلى أنه “تم إرسال أكثر من 10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث بسبب فداحته”.

هذا ووقعت عشرات الحوادث منذ بداية الأزمة في أفغانستان، حيث أصبحت الآليات تحمل العشرات من اللاجئين غير الشرعيين في ظروف غير أمنة.

وتسجل العاصمة الإيرانية طهران قرابة 1600 حادث سير يومياً، بمعدل حادث واحد خلال 51 ثانية.

وفي العام الماضي، كشفت إحصائيات رسمية لقوات شرطة المرور إن هناك قرابة 4.5 ملايين سيارة في طهران وحدها كما توجد قرابة 4 ملايين دراجة نارية تتحرك يومياً.

وطهران هي الأكثر كثافة من حيث السكان بين المحافظات الإيرانية، حيث يقطنها قرابة 16 مليون نسمة ويقصدها قرابة نصف مليون من أجل إنجاز بعض المعاملات الإدارية أو السياحة وكان ذلك قبل تفشي فيروس كورونا.

وتشهد شوارع طهران اختناقات مرورية تستمر لعدة ساعات في بعض الأحيان، كما يفضل بعض سكان المحافظة استخدام الدراجات النارية من أجل الوصول بسرعة إلى وجهتهم.

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