الخميس 14 ذو الحجة 1445 ﻫ - 20 يونيو 2024 |
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قتلى وإصابات في حادث مروري بشمال اليمن

منذ 6 دقائق
حادث مروري - تعبيرية

حادث مروري - تعبيرية

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ذكرت مصادر محلية وسكان أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم اليوم الخميس جراء سقوط سيارة من طريق جبلي مرتفع بمحافظة حجة بشمال غرب اليمن على الحدود مع السعودية.

وقالت المصادر لرويترز إن السيارة ذات الدفع الرباعي سقطت من منحدر جبلي في منطقة عين علي بمديرية شرس وهي في طريقها إلى مدينة حجّة عاصمة المحافظة الجبلية، ما أدى الى وفاة ثمانية أشخاص بينهم نساء وأطفال وإصابة سبعة آخرين من أسرة واحدة.

وأوضحت المصادر أن الحادث جاء نتيجة عطل في المكابح، مما أفقد السائق السيطرة على السيارة وتسبب في سقوطها من مكان مرتفع

إلى واد صخري.

وهذا ثاني حادث مروري يسقط فيه قتلى خلال أقل من أسبوع، إذ لقي تسعة على الأقل لقوا حتفهم مساء السبت حين اشتعلت النيران في حافلة تقل مسافرين في منطقة جبلية مرتفعة بمحافظة إب وسط اليمن على طريق رئيسي ممتد إلى العاصمة صنعاء، وتفحم معظم جثث الضحايا ومن بينهم نساء وأطفال.

وشهد اليمن منذ بداية العام العديد من الحوادث المرورية في مختلف المحافظات، وذلك لقطع المسافرين طرقا جبلية شاهقة وعرة شديدة الخطورة، فضلا عن سوء حالة الطرق الحالية وافتقارها للصيانة.

وتشير تقارير دولية إلى أن اليمن من أكثر الدول التي تشهد حوادث مرورية في العالم.

    المصدر :
  • رويترز

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