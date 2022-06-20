قتلى وإصابات من قوات النظام السوري بهجوم على حافلة في الرقة

قُتل ما لا يقل عن 13 شخصا من قوات النظام السوري، وأصيب اثنين أخرين في هجوم على حافلة بمدينة الرقة شمالي البلاد، بحسب ما أفادت وكالة “سانا”.

وذكرت الوكالة أن الهجوم استهدف حافلة ركاب على طريق الزملة ضمن جبل البشري بريف الرقة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عملية الاستهداف نفذها تنظيم داعش في البادية، مشيرا إلى احتمالية أعداد الوفيات بسبب ارتفاع الإصابات

وأفاد المرصد بأن اشتباكات عنيفة تدور بين خلايا تنظيم داعش من جهة والميليشيات الموالية لإيران والنظام من جهة أخرى قرب المحطة الثالثة في بادية تدمر شرقي حمص.

وتأتي هذه الحادثة بعد نحو شهر من مقتل 10 وإصابة 9 من عناصر النظام في استهداف حافلة عسكرية بالقرب من حلب.

هروب دواعش من السجن المركزي

يذكر أن الرقة كانت عاشت خلال الساعات الماضية استنفاراً أمنياً مشدداً بعدما تأهبت قوات سوريا الديمقراطية والقوى الأمنية التابعة لها، صباح الأحد، إثر فرار 3 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بينهم قيادي من السجن المركزي.

وانتشرت القوات الكردية في محيط السجن المركزي الواقع شمال مدينة الرقة على يمين جسر الصوامع “تشرين”، بأعداد كبيرة من الحواجز و القناصين على أسطح المباني.

كما أكدت المعلومات هروب عدد من المساجين بينهم قيادي في داعش.