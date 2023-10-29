قتلى وجرحى.. احتفال بالهالوين يتحول إلى رعب حقيقي في فلوريدا!

قالت الشرطة الأمريكية إن إطلاق نار وقع وسط احتفالات بعيد الهالوين في ساعة مبكرة من صباح (الأحد 29-10-2023) بالقرب من سلسلة من الحانات والنوادي في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، مما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة 18 آخرين.

وأضافت الشرطة أن قتالا اندلع بين مجموعتين في حوالي الساعة الثالثة صباحا في حي يبور سيتي التاريخي، بينما كان مئات الأشخاص يحتشدون في الشوارع بعد إغلاق النوادي والحانات لكنهم لاذوا بالفرار للنجاة بأنفسهم عندما بدأ إطلاق النار.

وأظهرت مقاطع مصورة على موقع التواصل الاجتماعي إكس مشهدا فوضويا لحشود من الناس وهم يركضون في الشوارع مع دوي ما لا يقل عن 12 طلقة نارية. وأظهرت المقاطع الشرطة وهي تسارع لتقديم المساعدة للضحايا الذين ينزفون على الأرصفة.

وقال تقرير لشرطة تامبا “التحقيقات لا تزال في بدايتها، لكن الدلائل تشير إلى أن مشاجرة اندلعت بين مجموعتين تطورت إلى إطلاق نار مما أدى إلى مقتل رجل في مكان الحادث ونقل 19 ضحية إلى مستشفيات قريبة”.

وأضافت الشرطة أن أحد الضحايا لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

وجرى اعتقال شخص في وقت مبكر اليوم الأحد، وتبحث الشرطة عن آخرين يعتقد أنهم شاركوا في واقعة إطلاق النار.