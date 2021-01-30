قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في عفرين – سوريا

ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية إثر انفجار عنيف ضرب مدينة عفرين شمال سوريا، اليوم السبت، إلى 5 أشخاص بينهم طفل.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن عدد القتلى مرشح للارتفاع؛ بسبب وجود نحو 15 جريحا بعضهم في حالة خطرة.

وأشار المرصد السوري إلى انفجار سيارة مفخخة ضمن حي الصناعة الواقع في مدينة عفرين، الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل غرفة عمليات “غصن الزيتون” بريف حلب الشمالي الغربي، الأمر الذي أدى لسقوط قتلى وجرحى.

ووثق المرصد السوري مقتل اثنين أحدهما طفل وإصابة أكثر من 16 آخرين بجراح متفاوتة، كحصيلة أولية، ويعد حي الصناعة من المناطق المكتظة بالمدنيين والمارة ويتواجد فيه الكثير من المحال التجارية. يذكر أن هذا أعنف انفجار وأول مفخخة تضرب عفرين منذ بداية العام الجديد 2021.