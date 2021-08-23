قتلى وجرحى بانفجار شاحنة محملة بالمتفجرات شمال سوريا

تعرضت شاحنة كبيرة كانت محملة بالعبوات الناسفة غربي منطقة إعزاز، الخاضعة للسيطرة التركية شمالي سوريا، اليوم الإثنين، لانفجار كبير خلف عدد من الجرحى والقتلى.

وأفادت مصادر محلية بأن الانفجار خلف أضرارًا مادية كبيرة في المكان.

وأشارت إلى أن منطقة إعزاز يعتبر مركز الائتلاف السوري المعارض، من أجل إدارة المناطق التي يسيطر عليها مقاتلي سوريا المدعومين من أنقرة في ريف حلب الشمالي.

وكان المرصد السوري قد أعلن اليوم، إصابة 7 أشخاص نتيجة انفجار سيارة شحن ملغمة، قرب دوار الجمال عند مدخل كراج الشحن غرب مدينة إعزاز، كما أسفر التفجير عن أضرار مادية كبيرة في الشاحنات المركونة في موقع الانفجار.

ورصد المرصد في 19 آب، اغسطس انفجارًا نتيجة عبوة ناسفة بسيارة نوع “سنتافيه” بالقرب من مقبرة الشيخ سعد في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى إصابة رجل وامرأة بجروح.

وما تزال فرق “الدفاع المدني السوري” تعمل على إطفاء الحرائق التي خلفها الانفجار، وإخلاء المصابين من المنطق.