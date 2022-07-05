الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
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قتلى وجرحى بانفجار ضخم يهز أحد متاجر بيع السلاح في اليمن

منذ ساعة واحدة
انفجار بمخزن أسلحة جنوب اليمن

انفجار بمخزن أسلحة جنوب اليمن

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سقط عشرات القتلى والجرحى إثر انفجار مرعب وقع، اليوم الثلاثاء الواقع في 5 تموز 2022  في أحد متاجر بيع السلاح والذخائر في لودر مركز محافظة أبين، جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن خمسة أشخاص قتلوا وجرح أكثر من 20 آخرين في حصيلة أولية إثر انفجار مخزن لبيع السلاح في حي سكني وسط مدينة لودر، عقب اندلاع حريق فيه.

وسُمع دوي الانفجار في أنحاء المدينة.

وأكدت المصادر أن أعمال الإنقاذ تتواصل، حيث تسبب الانفجار الضخم في أضرار كبيرة، وانهار أحد المباني المجاورة.

وكشفت المصادر أن القدرة الاستيعابية للمستشفيات في لودر لم تستطع تقديم الإسعافات لجميع المصابين من جراء الانفجار.

وأطلق مستشفى محنف في لودر نداء استغاثة للمواطنين للتبرع بالدم عقب وصول الطاقة الاستيعابية للمستشفى للقصوى.

وشوهد الكثير من المواطنين وهم يحتشدون أمام المستشفيات للتبرع بالدم لإنقاذ ضحايا الانفجار المروع.

كما التقطت صور أيضًا لأحد المنازل الذي انهار بشكل كامل بسبب الانفجار، وترددت معلومات عن سقوط ضحايا أيضًا جراء انهيار المنزل، ومحاولات لانتشال جثث الضحايا.

ولم تُعلن حصيلة رسمية بشأن عدد الضحايا، أو أي معلومات عن سبب الانفجار.

    المصدر :
  • العربية

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