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قتلى وجرحى بانفجار قنبلة شرق العاصمة الأفغانية

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2020 4:50 مساءً
عناصر من الشرطة الأفغانية

عناصر من الشرطة الأفغانية- أرشيفية

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أسفر انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق في حافلة ركاب، شرق العاصمة الأفغانية، اليوم السبت عن مقتل أكثر من 10 أشخاص، حيث توجهت أصابع الاتهام على الفور لحركة طالبان بتنفيذها الهجوم.

وقال وحيدالله جمازاده الناطق باسم حاكم ولاية غزنة، إن القنبلة ”انفجرت في الساعة 10,30 صباحا، عندما كانت الحافلة في طريقها من كابول إلى مدينة غزنة الشرقية، وإن تسعة مدنيين، بينهم ثلاث نساء، قتلوا في الانفجار“.

وأوضح آدم خان سيرات الناطق باسم شرطة غزنة، أن أربعة شرطيين أصيبوا أيضا في الانفجار، وألقى باللوم على حركة طالبان في الهجوم.

وخلال الأسبوع الماضي قتل ما لا يقل عن 50 شخصا وأصيب أكثر من 100 بجروح مختلفة جراء هجوم بسيارة مفخخة استهدف مقرا للشرطة الأفغانية في ولاية غور (غرب) أفغانستان ، وفق ما أفاد مسؤولون.

وتجدر الإشارة أنه وانطلقت محادثات السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية في الدوحة الشهر الماضي، لكن صعدت حركة طالبان العنف؛ في محاولة لممارسة ضغط في المفاوضات.

وقال مبعوث الولايات المتحدة إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن القتال يهدد عملية السلام.

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