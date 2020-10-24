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قتلى وجرحى بتفجير انتحاري شرق العاصمة الأفغانية

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2020 7:37 مساءً
عناصر من الشرطة الأفغانية

عناصر من الشرطة الأفغانية- أرشيفية

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انتحاري فجر نفسه قرب مركز تعليمي شرق العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت مما أدى إلى مقتل أكثر من 10 أشخاص، وإصابة 20 آخرين بجروح.

ووقع الهجوم في وقت متأخر بعد الظهر في المركز الذي يوفر حصصا تدريبية ودورات لطلبة المراحل التعليمية العليا، في حي غرب كابول.

وقال وحيدالله جمازاده الناطق باسم حاكم ولاية غزنة، إن القنبلة ”انفجرت في الساعة 10,30 صباحا، عندما كانت الحافلة في طريقها من كابول إلى مدينة غزنة الشرقية، وإن تسعة مدنيين، بينهم ثلاث نساء، قتلوا في الانفجار“.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق آريان: ”أراد مهاجم انتحاري دخول المركز التعليمي، لكن حراس المركز تعرفوا عليه ليقوم بعدها بتفجير عبواته في ممر“.

وأوضح آدم خان سيرات الناطق باسم شرطة غزنة، أن أربعة شرطيين أصيبوا أيضا في الانفجار.

وخلال الأسبوع الماضي قتل ما لا يقل عن 50 شخصا وأصيب أكثر من 100 بجروح مختلفة جراء هجوم بسيارة مفخخة استهدف مقرا للشرطة الأفغانية في ولاية غور (غرب) أفغانستان ، وفق ما أفاد مسؤولون.

وتجدر الإشارة أنه وانطلقت محادثات السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية في الدوحة الشهر الماضي، لكن صعدت حركة طالبان العنف؛ في محاولة لممارسة ضغط في المفاوضات.

وقال مبعوث الولايات المتحدة إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن القتال يهدد عملية السلام.

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