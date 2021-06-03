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قتلى وجرحى جراء انفجار بمطعم مزدحم غربي بغداد

4 - يونيو - 2021
انفجار في بغداد

انفجار في بغداد

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قتل اليوم الخميس 3 أشخاص وأصيب 16 بجروح جراء انفجار بمطعم مزدحم في حي يقع شمال غربي بغداد. ولا تزال أسباب الانفجار الذي وقع في حي الكاظمية القريب من ضريح الإمام موسى الكاظم مجهولة حتى الآن.

وجاء في بيان عسكري أن جسما مجهولا انفجر قرب منطقة باب المراد في الكاظمية، وأن طواقم متخصصة تحقق للتأكد من نوع الانفجار. كما أفاد بوقوع العديد من الضحايا، من دون تقديم تفاصيل فورية. وذكرت تقارير محلية أن الانفجار قد يكون ناجما عن أسطوانة غاز، لكن لم يرد تأكيد بعد.

أدى انفجار بمطعم مزدحم في حي يقع شمال غربي بغداد، الخميس، إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 16، وفقا لمسؤولين عراقيين. ولم يعرف بعد سبب الانفجار الذي وقع في حي الكاظمية القريب من ضريح الإمام موسى الكاظم.

وجاء في بيان عسكري أن جسما مجهولا انفجر قرب منطقة باب المراد في الكاظمية، وأن طواقم متخصصة تحقق للتأكد من نوع الانفجار. كما أفاد بوقوع العديد من الضحايا، من دون تقديم تفاصيل فورية. وذكرت تقارير محلية أن الانفجار قد يكون ناجما عن أسطوانة غاز، لكن لم يرد تأكيد بعد.

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