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قتلى وجرحى جراء تحطم طائرة في مقاطعة كيميروفو الروسية

19 - يونيو - 2021
طائرة من طراز "إل-410" - صورة أرشيفية

طائرة من طراز "إل-410" - صورة أرشيفية

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تحطمت طائرة من طراز “إل-410” في مقاطعة كيميروفو في سيبيريا الروسية، ما ادى الى مقتل عدد من الأشخاص  واصابة آخرين.

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية اليوم السبت عن مصدر في أجهزة الطوارئ تأكيده أن الطائرة المنكوبة نفذت “هبوطا حادا” ما أسفر عن وفاة سبعة أشخاص على متنها وإصابة 13 آخرين، وأكدت وكالة “تاس” صحة هذه الحصيلة.

بدورها، أعلنت السلطات المحلية أن الحادث المأساوي خلف أربعة قتلى و15 جريحا أربعة منهم في حالة حرجة.

وأكد مركز الطيران للبحث والإنقاذ في سيبيريا لـ”تاس” أن الطائرة المنكوبة كانت تقل رياضيي القفز المظلي، لافتا إلى أن الحادث حصل بعد إقلاع الطائرة من مطار تاناي قرب الحدود الإدارية مع مقاطعة نوفوسيبيرسك.

وأكدت النيابة أن الطائرة المنكوبة اصطدمت بأشجار في غابة أثناء تنفيذها هبوطا اضطراريا، بعد أن أبلغ طاقمها مراقبي الحركة الجوية بتعطل أحد محركاتها، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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