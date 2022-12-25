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قتلى وجرحى جراء سقوط حافلة في نهر بشمال غرب إسبانيا

منذ 38 دقيقة
سقوط حافلة ركاب من جسر في نهر ليريز في سيرديدو-كوتوباد شمال غرب إسبانيا

سقوط حافلة ركاب من جسر في نهر ليريز في سيرديدو-كوتوباد شمال غرب إسبانيا (رويترز)

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قالت خدمات الطوارئ المحلية (الأحد 25-12-2022) إن ثلاثة على الأقل لقوا حتفهم وفُقد أربعة بعد سقوط حافلة ركاب من على جسر في نهر في شمال غرب إسبانيا.

وقالت السلطات إنه تم حتى الآن إنقاذ سائق الحافلة وأحد الركاب من نهر ليريز، حيث أعاق التيار الشديد والمد العالي بسبب الأمطار الغزيرة التي كسحت منطقة جليقية جهود البحث والإنقاذ.

وكانت الحافلة من شركة مونباص تسافر بين مدينتي لوجو وفيجو وتوقفت عند أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالقرب من موقع الحادث.

وانحرفت الحافلة عن الطريق فوق الجسر لأسباب لا تزال غامضة وسقطت في الماء نحو الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي (20:30 بتوقيت جرينتش) أمس السبت.

وقالت المسؤولة الإقليمية مايكا لاريبا إنه وفقا للبيانات الأولية، كان على متن الحافلة تسعة أشخاص إجمالا، السائق وثمانية ركاب.

وأضافت “لا توجد أي جثث إضافية داخل الحافلة، لذا، نواصل البحث عن أربعة مفقودين”، في إشارة إلى النتائج التي توصل إليها غواصو الشرطة الذين تفقدوا الحطام.

وظل منسوب النهر فوق حد فائض التدفق خلال المساء، ما أجبر عمال إنقاذ الطوارئ على تعليق العملية لساعتين تقريبا بسبب الطقس السيئ وظروف التضاريس قبل استئناف العملية في الصباح.

    المصدر :
  • رويترز

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