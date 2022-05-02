قتلى وجرحى جراء ضربة صاروخية على أوديسا الأوكرانية

قال ماكسيم مارشينكو حاكم منطقة أوديسا بجنوب غرب أوكرانيا عبر تيليجرام إن ضربة صاروخية أصابت مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود مساء اليوم الاثنين، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ولم يتوفر حتى الآن المزيد من التفاصيل.

ونقلت محطة إذاعية أوكرانية عامة عن القيادة العسكرية الجنوبية قولها إن الضربة ألحقت خسائر بمنشأة دينية.

وقالت الاستخبارات العسكرية البريطانية اليوم الاثنين إن روسيا فقدت أكثر من ربع قوتها القتالية البرية المنتشرة في أوكرانيا، في وقت حذرت كييف من أن العالم قد يواجه أزمة غذاء بعد أزمة الطاقة بسبب الحصار الروسي.

قالت الاستخبارات العسكرية البريطانية اليوم الاثنين إن روسيا فقدت أكثر من ربع قوتها القتالية البرية المنتشرة في أوكرانيا، في وقت حذرت كييف من أن العالم قد يواجه أزمة غذاء بعد أزمة الطاقة بسبب الحصار الروسي.

وبينما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستطيع تحقيق السلام إذا أمر قواته بالتوقف عن القتال وإطلاق سراح المدنيين، حذر زيلينسكي من أن بلاده قد تخسر عشرات ملايين الأطنان من الحبوب جراء الحصار الروسي على البحر الأسود.

لى ذلك، يعتقد أن الآلاف قد لاقوا حتفهم فيما نفدت إمدادات المياه والغذاء والدواء من أولئك الذين ما زالوا عالقين في مجمع آزوفستال المحاصر، الذي وفر مأوى لكثيرين بفضل شبكة المخابئ والأنفاق التي تقع أسفله.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك “الوضع أصبح علامة على كارثة إنسانية حقيقية”.