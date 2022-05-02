الثلاثاء 2 شوال 1443 ﻫ - 3 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قتلى وجرحى جراء ضربة صاروخية على أوديسا الأوكرانية

منذ 7 ساعات
الحرب في أوكرانيا تدخل شهرها الثالث

الحرب في أوكرانيا تدخل شهرها الثالث

A A A
طباعة المقال

قال ماكسيم مارشينكو حاكم منطقة أوديسا بجنوب غرب أوكرانيا عبر تيليجرام إن ضربة صاروخية أصابت مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود مساء اليوم الاثنين، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ولم يتوفر حتى الآن المزيد من التفاصيل.

ونقلت محطة إذاعية أوكرانية عامة عن القيادة العسكرية الجنوبية قولها إن الضربة ألحقت خسائر بمنشأة دينية.

وقالت الاستخبارات العسكرية البريطانية اليوم الاثنين إن روسيا فقدت أكثر من ربع قوتها القتالية البرية المنتشرة في أوكرانيا، في وقت حذرت كييف من أن العالم قد يواجه أزمة غذاء بعد أزمة الطاقة بسبب الحصار الروسي.

قالت الاستخبارات العسكرية البريطانية اليوم الاثنين إن روسيا فقدت أكثر من ربع قوتها القتالية البرية المنتشرة في أوكرانيا، في وقت حذرت كييف من أن العالم قد يواجه أزمة غذاء بعد أزمة الطاقة بسبب الحصار الروسي.

وبينما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستطيع تحقيق السلام إذا أمر قواته بالتوقف عن القتال وإطلاق سراح المدنيين، حذر زيلينسكي من أن بلاده قد تخسر عشرات ملايين الأطنان من الحبوب جراء الحصار الروسي على البحر الأسود.

لى ذلك، يعتقد أن الآلاف قد لاقوا حتفهم فيما نفدت إمدادات المياه والغذاء والدواء من أولئك الذين ما زالوا عالقين في مجمع آزوفستال المحاصر، الذي وفر مأوى لكثيرين بفضل شبكة المخابئ والأنفاق التي تقع أسفله.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك “الوضع أصبح علامة على كارثة إنسانية حقيقية”.

    المزيد من أخبار العالم

    وزارة الخارجية الاميركية
    الخارجية الأمريكية: لتحقيق شامل وشفاف بوفاة باحث مصري
    الاقتصاد العالمي
    بعد اهتزاز الاقتصاد الأميركي.. ممثلة التجارة: جميع الأدوات متاحة للتصدي
    وزارة الخارجية الأمريكية
    الخارجية الأمريكية تدعو لتحقيق شامل في وفاة الباحث المصري “أيمن هدهود”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    انتشار دمى مرعبة مجهولة المصدر على ساحل أمريكي
    علماء يحاولون حل لغز “الدمى المرعبة” المنتشره على شاطئ تكساس
    روسيا زعمت أن بعض أسلحتها التي تفوق سرعتها سرعة الصوت يمكن أن تحمل رأسا نوويا (الصحافة الأجنبية)
    هذه “التكنولوجيا المخيفة” طوّرت الصواريخ الأسرع من الصوت! (فيديو)
    وزير العمل ​مصطفى بيرم​
    وزير العمل يبشر العاملين بالقطاع الخاص بالحد الأدنى الجديد لرواتبهم!