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قتلى وجرحى في إطلاق "نار جماعي" في بالتيمور.. والشرطة الأمريكية تستنفر

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 2 - يوليو - 2023 2:37 مساءً
الشرطة الأمريكية في بالتيمور

الشرطة الأمريكية في بالتيمور

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أكدت شرطة مدينة بالتيمور الأمريكية (الأحد 2-7-2023) مقتل شخصين في “حادث إطلاق نار جماعي” بمبنى سكني في المدينة الليلة الماضية وإصابة ثلاثة آخرين بجراح خطيرة.

قالت إدارة شرطة بالتيمور إن 30 شخصا أُصيبوا بالرصاص في الحادث الذي شهده المبنى 800 بحي جريتنا في بالتيمور.

وأضافت أن فتاة عمرها 18 عاما لاقت حتفها في مكان الحادث بينما توفي شاب (20 عاما) بعد نقله إلى مستشفى محلي. وأوضحت أن ثلاثة آخرين في حالة حرجة بعد نقل تسعة أشخاص من مكان الحادث لمستشفيات محلية بينما توجه 20 آخرون أُصيبوا في الحادث لمستشفيات في المنطقة.

وكانت شبكة سي.إن.إن قد ذكرت نقلا عن مسؤولين أن تسعة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية ونقلوا إلى مستشفيات في المدينة مضيفة أن ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

وقال شاهد لمحطة فوكس45 إن مئات الأشخاص تجمعوا في المنطقة لحضور فعالية تسمى “يوم بروكلين”، مضيفا أنهم سمعوا بين 20 و30 طلقة نارية.

    المصدر :
  • رويترز

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