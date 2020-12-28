استمع لاذاعتنا

قتلى وجرحى في اشتباكات بين قسد و فصائل موالية لتركيا في عين عيسى

منذ 7 ثواني
اشتباكات في عين عيسى

اشتباكات في عين عيسى

A A A
طباعة المقال

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بمقتل 4 عناصر في صفوف قوات سوريا الديمقراطية وإصابة 7 عناصر آخرين، جراء القصف التركي والاشتباكات مع الفصائل الموالية لأنقرة على جبهات جهبل والمشرفة وصيدا ومعلق بعد منتصف الليل، ووثق المرصد أيضا مقتل 6 مقاتلين من الفصائل بالاشتباكات ذاتها.

وكان المرصد وثق بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، هجوماً جديداً للفصائل الموالية لأنقرة على محاور بريف عين عيسى شمالي الرقة، حيث دارت اشتباكات عنيفة بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية على محوري صيدا ومعلق، في محاولة من الفصائل بإسناد صاروخي تركي للوصول إلى طريق الحسكة – حلب الدولي وقطعه، وسط معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية في صفوف الطرفين، يذكر أن “قسد” تمكنت من صد الهجوم قبيل الفجر.

وذكر المرصد في وقت سابق اليوم الاثنين، أن بلدة عين عيسى الواقعة في ريف الرقة الشمالي تتسيد المشهد في الوقت الحالي، في ظل التصعيد التركي الكبير منذ بدايات شهر نوفمبر الفائت، في محاولة لقطع طريق الحسكة – حلب الدولي، ويتزامن ذلك مع مفاوضات مستمرة بين الجانب الروسي وقوات سوريا الديمقراطية حول تسليم البلدة لقوات النظام، لمنع التقدم التركي، حيث تضاربت الأنباء حول طبيعة الاتفاق، فيما إذا كانت قسد ستنسحب شكلياً من المنطقة أو ستنسحب بشكل فعلي.

وأشار المرصد السوري إلى أنه من الصعب أن تنسحب قسد بهذه البساطة لاسيما من عين عيسى التي تملك أهمية استراتيجة بارزة ومركز ثقل كبيراً جداً لقسد.

    المزيد من أخبار العالم

    الشرطة الصينية
    هذا هو الدافع الغريب وراء عملية طعن 7 أشخاص في الصين
    طيران حربي
    طبول الحرب تقرع… إيران تهدد وإسرائيل تستعد
    الطفلة اليمنية
    بالصور: قصة طفلة هزت اليمن… باعها والدها بـ 350 دولار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    فيتامين د
    هل تناول فيتامين “د” يحمي من فيروس كورونا؟
    الرئيس ربان قولي بردي
    رئيس دولة تركمانستان ينصح بمشروب زعم أنه يقضي على كورونا
    تحذير للرجال من علامتين قد تدلان على سرطان البروستات
    تحذير للرجال من سرطان البروستات.. لا تتجاهلوا هاتين العلامتين