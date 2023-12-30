قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت مليشيات إيرانية قرب مطار حلب

قالت وزارة الدفاع السورية في بيان إن إسرائيل استهدفت (السبت 30-12-2023) مدينة حلب السورية بضربة جوية تسببت في وقوع بعض “الخسائر المادية” هناك.

وجاء في البيان أن إسرائيل نفذت “عدوانا جويا من اتجاه البحر لمتوسط ​​غرب اللاذقية مستهدفا عددا من النقاط جنوب مدينة حلب”.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان فقد استهدفت الصواريخ الإسرائيلية مزارع بين قريتي الذهبية والشيخ سعيد في منطقة مطار النيرب العسكري التي يتواجد فيها مستودعات ومقرات للميليشيات الإيرانية، كما سقط صاروخ في منطقة مطار حلب الدولي دون حدوث أضرار بالمطار.

ودوت 6 انفجارات عنيفة في المنطقة آنفة الذكر، وأسفر الاستهداف عن مقتل وإصابة 7 أشخاص.