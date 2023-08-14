قتلى وجرحى في هجوم على حافلة مشجّعين في هندوراس

أعلنت الشرطة في هندوراس اليوم الإثنين، أنّ ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب سبعة، في هجوم على حافلة تقلّ مشجعين لفريق ماراثون هندوراس، بعد مباراة قمة في موتاجوا أمس الأحد.

كانت الحافلة في طريقها إلى مدينة سان بيدرو سولا، بعد هزيمة ماراثون 3-صفر حين فتحت سيارتان النار وفقًا لتقرير الشرطة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة مشجعين توفوا لاحقاً في مستشفى سانتا تيريزا في كوماياجوا.

وقال إدجاردو باراهونا المسؤول البارز في الشرطة الوطنية لشبكة تليفيسنترو الإخبارية: “لسوء الحظ، فقد شخصان أصيبا بجروح خطيرة في البداية وتم نقلهما إلى مستشفى سانتا تيريزا في كوماياجوا أرواحهما في هذا الهجوم”.

وأكد مكتب المدعي العام في كوماياجوا وفاة مشجع ثالث بعد دقائق.

وأفادت الأنباء أنّ المشجعين السبعة الآخرين المصابين خرجوا من دائرة الخطر. وتحقق الشرطة في منفذي الهجوم الذين لا يعتقد أن لهم صلة بمشجعي موتاجوا.