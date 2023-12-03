قتلى وجرحى في هجوم مسلح واحتجاز رهائن في "بيرو"

قالت وزارة الداخلية في بيرو إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 15 آخرون بعد أن هاجم مسلحون منجما تابعا لشركة بوديروسا‭‭ ‬‬بمتفجرات واقتادوا رهائن.

وقالت الوزارة في بيان إن الشرطة “سيطرت على الوضع”، وألقت القبض على سبعة أشخاص وصادرت أسلحة.

وذكرت الوزارة أن المهاجمين فجروا عبوات ناسفة لدخول المنجم كما “هاجموا بعنف أفراد الأمن الداخلي للشركة واقتادوا أربعة رهائن”.

وقال فرناندو رياتيجي مدير العمليات الخاصة لقوات الشرطة في بيرو إن الشرطة نشرت 50 جنديا في المنطقة، مضاعفة بذلك وجودها الحالي، وإنها حددت المجموعة المسؤولة عن الهجوم.

وأضاف “(المعتقلون) جزء من منظمة إجرامية تدعى لا جوتا ديل نورتي، وهي متورطة في أعمال التعدين غير القانوني وابتزاز واغتيالات”.

وذكرت شركة بوديروسا في بيان أن عشرة من عمالها أصيبوا بجروح بالغة بينما أصيب ثلاثة بإصابات طفيفة.

وقالت “تلك الأحداث المأساوية تقع نتيجة عدم مراعاة ظروف السلامة في المنطقة”، وأضافت أن المنظمات الإجرامية أسهمت في “نمو هائل في التعدين غير القانوني”.