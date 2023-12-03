الأحد 19 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 3 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قتلى وجرحى في هجوم مسلح واحتجاز رهائن في "بيرو"

منذ 35 ثانية
خريطة بيرو

خريطة بيرو

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الداخلية في بيرو إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 15 آخرون بعد أن هاجم مسلحون منجما تابعا لشركة بوديروسا‭‭ ‬‬بمتفجرات واقتادوا رهائن.

وقالت الوزارة في بيان إن الشرطة “سيطرت على الوضع”، وألقت القبض على سبعة أشخاص وصادرت أسلحة.

وذكرت الوزارة أن المهاجمين فجروا عبوات ناسفة لدخول المنجم كما “هاجموا بعنف أفراد الأمن الداخلي للشركة واقتادوا أربعة رهائن”.

وقال فرناندو رياتيجي مدير العمليات الخاصة لقوات الشرطة في بيرو إن الشرطة نشرت 50 جنديا في المنطقة، مضاعفة بذلك وجودها الحالي، وإنها حددت المجموعة المسؤولة عن الهجوم.

وأضاف “(المعتقلون) جزء من منظمة إجرامية تدعى لا جوتا ديل نورتي، وهي متورطة في أعمال التعدين غير القانوني وابتزاز واغتيالات”.

وذكرت شركة بوديروسا في بيان أن عشرة من عمالها أصيبوا بجروح بالغة بينما أصيب ثلاثة بإصابات طفيفة.

وقالت “تلك الأحداث المأساوية تقع نتيجة عدم مراعاة ظروف السلامة في المنطقة”، وأضافت أن المنظمات الإجرامية أسهمت في “نمو هائل في التعدين غير القانوني”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الشرطة الأمريكية
بينهم طفلان.. أمريكي يقتل 4 من أسرته طعناً بالسكين في "كوينز" بنيويورك
وزارة الخارجية القطرية
غزة تحت النار
الخارجية القطرية: قصف الاحتلال لجنوب غزة يصعب جهود إدخال المساعدات
عناصر من حركة حماس
غزة تحت النار
"لو استغرق الأمر سنوات".. "الشاباك" يتوعّد بملاحقة قادة "حماس" في الخارج

الأكثر قراءة

حادث سير (تعبيرية)
وفاة ممثل مصري كبير في حادث مرور مأساوي
حزب الله
تقرير إسرائيلي يكشف "خطة" حزب الله!
كتائب القسام
غزة تحت النار
بـ "العبوات الناسفة".. القسام تستهدف قوة قوامها 60 جنديا إسرائيليا