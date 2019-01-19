قتلى وجرحى من الحوثيين بعملية نوعية بمديرية باقم بصعدة

شن الجيش الوطني اليمني هجوماً على مواقع تتمركز فيها عناصر لميليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية باقم شمال محافظة #صعدة، شمال اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني: “إن وحدات من الجيش شنت عملية نوعية على مواقع تمركز الميليشيا المدعومة من #إيران، في محيط جبل شوحط الاستراتيجي، أسفرت عن مقتل ثمانية من عناصر الميليشيا بينهم القيادي الميداني المدعو أبو ملصي، بالإضافة إلى جرح عدد آخر، وتدمير عربية عسكرية تابعة للانقلابيين.

وذكر المصدر، بحسب موقع (سبتمبر) التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن هجوم الجيش تم تنفيذه عقب عملية استطلاعية دقيقة قامت بها قوات الجيش الوطني في المنطقة.

كما شن الجيش الوطني اليمني، مسنوداً بطيران تحالف دعم الشرعية، قصفاً طال مواقع تمركز الميليشيا في مركز مديرية #باقم أعقبها وقوع اشتباكات تكبدت فيها الميليشيا خسائر بالأرواح أيضاً، وتدمير عربتين تابعتين لها.

المصدر العربية