قتلى وعشرات الجرحى بتدافع في الهند

قُتِل أربعة أشخاص على الأقل وجُِرح العشرات مساء اليوم السبت في تدافع في جامعة في جنوب الهند، وفق ما أفاد مسؤولون محليون ووسائل إعلام.

وحصل التدافع في قاعة خارجية في جامعة كوشين للعلوم والتكنولوجيا “CUSAT” في جنوب غرب ولاية كيرالا، حيث كان من المقرر إقامة حفل موسيقي.

وأعرب حاكم ولاية كيرالا عارف محمد خان في بيان على منصة “إكس” عن “صدمة كبيرة وحزن لنبأ الوفاة المحزنة لأربعة طلاب” في جامعة كوشين للعلوم والتكنولوجيا.

وتابع: “تعازينا الصادقة لعائلاتهم. نصلي من أجل الشفاء العاجل للجرحى”.

وقالت وزيرة الصحة في الولاية فينا جورج في بيان إنَّ جثث أربعة أشخاص تم نقلها إلى مستشفى كالاماسيري الجامعي، مشيرةً إلى أن أربعة آخرين في حال حرجة، وفق ما أوردت وكالة “بي تي آي”، مشيرة إلى إصابة أكثر من 60 شخصاً بجروح.

وأوضح مسؤول في الشرطة المحلية أن حشداً خارج القاعة هرع للاحتماء من هطول أمطار مباغتة عندما انزلق عدد من الأشخاص على سلالم وتعرّضوا لاحقا للدهس، وفق الوكالة.

ووقع واحد من أكثر حوادث التدافع دموية في التاريخ الحديث للبلاد قبل عقد، وقتل حينها ما لا يقل عن 115 شخصاً على هامش مهرجان ديني في ولاية ماديا براديش بوسط البلاد.