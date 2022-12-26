قتلى ومفقودون إثر سقوط حافلة بنهر في إسبانيا

لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وفقد 3 آخرون، جراء خروج حافلة عن مسارها، مما أدى إلى سقوطها في نهر ليريس في شمال غرب إسبانيا.

وقالت وسائل إعلام محلية إن رجال الطوارئ تمكنوا من إنقاذ شخصين هما سائق الشاحنة وإحدى الركاب، ولا يزال البحث مستمرا عن المفقودين، فيما أكدت الشرطة أنه أجري اختبار كحول ومخدرات للسائق، وقد جاء سلبيًا.

وقال قائد منطقة غاليسيا، ألفونسو رويدا، إن جهود البحث والإنقاذ قد تعرقلت بسبب هطول الأمطار.

ويعتقد أن ثمانية أشخاص، بينهم السائق، كانوا في الحافلة، ووفق المعلومات فإن الركاب كانوا عائدين إلى منازلهم بعد زيارة أقاربهم المسجونين.