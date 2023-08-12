قتيلان أحدهما رضيع بعد غرق قارب مهاجرين قبالة تونس

قالت الإذاعة الرسمية في تونس، السبت، إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما، أحدهما رضيع يبلغ من العمر نحو ثمانية أشهر، وتم إنقاذ 13 بعد غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل قابس في تونس.

وأضافت الإذاعة أن عملية بحث جارية عن مهاجرين مفقودين.

وانتشل حرس السواحل التونسي 901 جثة لمهاجرين غرقوا قبالة سواحل البلاد في الفترة من الأول من يناير/ كانون الثاني إلى 20 يوليو/ تموز هذا العام، وهو رقم غير مسبوق.

وتشهد تونس موجة هجرة قياسية هذا العام وكوارث متكررة تتعلق بغرق قوارب تحاول الإبحار للسواحل الإيطالية.

وحلت تونس محل ليبيا كنقطة الانطلاق الرئيسية في المنطقة للفارين من الفقر والصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط بحثًا عن حياة أفضل في أوروبا.