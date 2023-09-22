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قتيلان بإطلاق نار داخل مطعم شرق السويد

منذ 55 دقيقة
علم السويد

علم السويد

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قٌتل شخصان وأٌصيب آخران في إطلاق رصاص بمطعم في شرق السويد وقت متأخر من أمس الخميس، وقالت الشرطة إنه يبدو أنه في إطار موجة من تزايد العنف بين عصابات إجرامية.

وتعرضت السويد لموجة من عمليات إطلاق الرصاص والتفجيرات في الأعوام القلية الماضية، وزادت حدتها خلال الأشهر الأخيرة حتى صارت تحدث بشكل شبه يومي.

وقالت الشرطة على موقعها الإلكتروني إن عدة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد إطلاق النار في مطعم في بلدة ساندفيكن الصغيرة التي تبعد 190 كيلومترا عن شمال العاصمة ستوكهولم، وإن اثنين لقيا حتفهما جراء إصابتهما.

وقال ماجنوس يانسون كلارين المتحدث باسم الشرطة لوكالة تي.تي السويدية للأنباء “نحقق في العلاقة مع وقائع إطلاق الرصاص التي شهدناها في ساندفيكن في السابق، وكذلك في موجة العنف الأحدث”.

وأضاف “ربما هناك روابط بالبيئة الإجرامية، لكن لا يمكنني تحديد مجموعة بعينها”.

وقال المتحدث إن الشرطة تشتبه في أن أحد القتيلين كان هدف الهجوم، في حين أن الضحايا الثلاثة الآخرين كانوا غير مقصودين على الأرجح.

    المصدر :
  • رويترز

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