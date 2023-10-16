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قتيلان بإطلاق نار في بروكسل.. وفرار المشتبه به

منذ 50 دقيقة
عنصران من الشرطة البلجيكية

عنصران من الشرطة البلجيكية

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قُتل شخصان بإطلاق نار، مساء الإثنين، في بروكسل وفق ما أفادت النيابة العامة في العاصمة البلجيكية لوكالة فرانس برس، مشيرة إلى فرار المشتبه به.

وقال مصدر قريب من الملف إن مقطعا مصورا يتضمن تبني هذه الجريمة المزدوجة ويظهر رجلا يتحدث باللغة العربية، تم تداوله مساء الإثنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

واكتفت متحدّثة باسم النيابة العامة بالإشارة إلى أن تحقيقا قد فتح، من دون أن تتناول حتى الآن دوافع ما جرى.

من جهتها، تقوم النيابة الفيدرالية المكلفة ملفات الإرهاب بالتحقق من احتمال وجود دافع إرهابي.

وبحسب تسجيل فيديو بثه موقع الصحيفة الفلامندية هيت لاتست نيوز، فر القاتل الذي يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل بواسطة دراجة نارية، بعدما استخدم بندقية رشاشة واطلق منها 4 عيارات نارية على الأقل.

وحصل إطلاق النار قرب ساحة سانكتيليت في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية.

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