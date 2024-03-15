قتيلان في أحدث هجوم روسي بطائرات مسيرة على أوكرانيا

قالت السلطات في أوكرانيا، اليوم الجمعة 15 مارس/آذار 2024، إن شخصين قتلا بعد أن شنت روسيا ثاني هجوم بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة الليلة الماضية على أوكرانيا خلال يومين.

وقالت القوات الجوية في كييف إن الدفاعات الجوية أسقطت جميع الطائرات المسيرة إيرانية الصنع وعددها 27 في سبع مناطق في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك حول العاصمة.

وأشار حاكم مدينة فينيتسا بوسط أوكرانيا إلى مقتل شخصين في المدينة عندما تضرر مبنى سكني في الهجوم.

وأضافت القوات الجوية إن القوات الروسية أطلقت ثمانية صواريخ في شرق ووسط أوكرانيا، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

ويأتي هجوم اليوم في أعقاب غارة بطائرة مسيرة مساء أمس الخميس استهدفت خلالها القوات الروسية البنية التحتية المدنية في شمال شرق أوكرانيا.

وقال مسؤولون في كييف إن هذا الهجوم أدى إلى انقطاع إشارات التلفزيون والإذاعة في خمس مدن وبلدات، في محاولة على ما يبدو لقطع المعلومات عن الناس.

تنفذ روسيا ضربات جوية منتظمة على مراكز سكانية خلف خطوط غزوها المستمر منذ عامين لأوكرانيا.