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قتيلان في حادث إطلاق نار في ولاية فلوريدا

11 - يونيو - 2021
الشرطة الاميركية

الشرطة الاميركية

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قتل شخصان، أحدهما رضيع، في حادث إطلاق نار بمتجر في ولاية فلوريدا الأمريكية، قبل أن ينتحر منفذ الهجوم. يأتي ذلك بعد سلسلة من عمليات القتل التي شهدتها الولاية خلال الأيام الأخيرة.

وقال مكتب الشريف في مقاطعة بالم بيتش، إن إطلاق النار حصل داخل سوبر ماركت “بابليكس” في رويال بالم بيتش، على بعد 130 كلم شمال ميامي.

وقالت الشرطة إن عناصرها عثروا لدى وصولهم إلى موقع الحادث على “ثلاثة أشخاص فارقوا الحياة متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية”.

أكدت تيري باربيرا، المتحدثة باسم شريف المقاطعة، أن مطلق النار وجه لاحقا مسدسه باتجاه نفسه.

يأتي ذلك بعد سلسلة من عمليات القتل التي شهدها جنوب ولاية فلوريدا خلال الأيام الأخيرة. فقد قتل ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة آخرون في ميامي، جراء إطلاق نار خلال حدث احتفالي أعقب حفل تخرج.

وفي الأول من يونيو، قتل ثلاثة مهاجمين شخصين وأصابوا 21 آخرين بعد أن فتحوا النار أمام ملهى ليلي في هياليه بمقاطعة ميامي ديد. وقبل ذلك بيومين، أطلق شخص النار على حشد من داخل سيارته، في منطقة في ميامي، ما أسفر عن مقتل شخص وجرح ستة آخرين، وذلك بحسب “أ ف ب”

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