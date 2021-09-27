قتيلان في حريق “غامض” داخل مركز أبحاث للحرس الثوري في إيران

أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، عن مصرع اثنين من العاملين في مركز أبحاث تابع لها غرب العاصمة طهران.

وقالت دائرة العلاقات العامة والإعلام في الحرس الثوري في بيان مقتضب نشرته وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، إن ”اثنين من العاملين في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري قتلا جراء حريق اندلع في المركز الليلة الماضية غرب طهران“.

وأضاف البيان أن ”مرتضى كريمي وحسين عبيدي توفيا اليوم جراء حريق اندلع الليلة الماضية في أحد مراكز أبحاث غرب طهران“.

وكان الحرس الثوري قد أعلن مساء أمس الأحد عن وقوع حريق في مركز أبحاث الاكتفاء الذاتي التابع له غرب طهران، من دون الكشف عن تفاصيل الحادث.

وقالت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ التابعة للحرس الثوري مساء الأحد، إن ”ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح في حريق بأحد مراكز البحوث التابعة للحرس غربي العاصمة طهران“، مضيفة أنه ”تم إخماد الحريق ونقل المصابين إلى المستشفى“.

وحدثت حرائق في مراكز إيرانية حساسة مرات عدة، ولطالما ألقى المسؤولون في الجمهورية الإسلامية باللوم على إسرائيل، فيما يلقي بعض المسؤولين الإيرانيين باللوم على المعايير السيئة ونقص الصيانة والسلامة ونصائح التدريب لهذه الحوادث والحرائق.

لكن العديد من الخبراء ربطوا هذه القضايا بالتخريب والإجراءات المتعمدة، ووصفوها بأنها علامات ضعف وعدم كفاءة في النظام الأمني الإيراني، وخاصة الحرس الثوري الإيراني، المسؤول عن تأمين العديد من المراكز الحساسة والشخصيات المهمة المقربة من الحكومة.

وذكرت وكالة ”أسوشيتد برس“ في تحليل الشهر الماضي، أن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية بصواريخ تابعة للحرس الثوري الإيراني في مطلع العام الماضي، واغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وآخرين كانت ”هزائم للحرس الثوري“، مستشهدة بعمليات تخريبية في منشآت إيران النووية والعسكرية.

ويعد الحرس الثوري الإيراني من أهم المؤسسات العسكرية التابعة بشكل مباشر للمرشد الأعلى علي خامنئي، وتعتبر الذراع العسكري للنظام الحاكم في طهران.

وتقول إسرائيل إنها لن تسمح للنظام الإيراني بامتلاك أسلحة نووية، كما إنها لا تؤمن بالمواقف الصادرة من طهران بأن برنامجها النووي سلمي، وأنها مقتنعة بأن إيران تعمل سرا على تطوير رؤوس نووية بهدف استخدامها عبر صواريخها الباليستية.