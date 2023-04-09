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قتيلان في قصف روسي على زابوريجيا بأوكرانيا

منذ دقيقتين
من حرب أوكرانيا- أرشيفية

من حرب أوكرانيا- أرشيفية

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قالت السلطات الأوكرانية، إن شخصا يبلغ من العمر “50 عامًا” وابنته البالغة من العمر “11 عامًا” لقيا حتفهما بعدما قصفت قوات روسية مبنى سكنيًا في مدينة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وذكرت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، أنه جرى انتشال امرأة تبلغ من العمر “46 عامًا” من تحت الأنقاض وعرفت بأنها أم الطفلة.

وأشار أمين مجلس المدينة، أناتولي كورتيف، إلى أن صاروخين دمَّرا أحد المباني وألحقا أضرارًا بعشرات المباني الأخرى خلال الضربة التي شنتها روسيا خلال الليل.

وكتب على تطبيق تيليغرام “هاجم الإرهابيون الروس زابوريجيا مرة أخرى وفُقدت أرواح”.

وهذه الضربة هي الأحدث بين سلسلة من الهجمات التي أصابت أهدافًا مدنية أخيرًا في المنطقة مع دخول الغزو الروسي عامه الثاني.

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