قتيلان من حزب العمال الكردستاني في هجمات تركية

قال جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق ومصدر أمني إن اثنين من أعضاء حزب العمال الكردستاني لقيا حتفهما في هجومين تركيين منفصلين بطائرتين مُسيرتين في محافظة السليمانية بشمال العراق.

استهدف الهجوم الأول بطائرة مسيرة مركبة في منطقة جبلية قرب السليمانية مما أسفر عن مقتل شخص ذكر بيان جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق أنه “مسؤول استخبارات في حزب العمال الكردستاني”. وأصيب اثنان من مقاتلي حزب العمال الكردستاني بجروح خطيرة في ضربة الطائرة المسيرة.

وأفاد بيان جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق أن ضربة تركية أخرى بطائرة مسيرة استهدفت مركبة أيضا، أودت بحياة أحد أعضاء حزب العمال وإصابة اثنين في منطقة تبعد 10 كيلومترات فقط عن منتجع دوكان الجبلي.

وتستهوي منطقة دوكان آلاف السائحين العراقيين في وقت يتفادون فيه قيظ الصيف في المناطق الأخرى.

وقالت مصادر أمنية كردية إن تصعيد تركيا في الآونة الأخيرة لهجمات الطائرات المسيرة ضد أهداف حزب العمال الكردستاني يمثل “تطورا مثيرا للقلق” وإن على الحكومة المركزية في بغداد التدخل لوقف الهجمات.

وهجمات اليوم الأربعاء هي الرابعة خلال ثلاثة أيام من جانب تركيا على أهداف لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

ودأبت تركيا على شن ضربات جوية في شمال العراق وأرسلت قوات خاصة لدعم هجماتها في إطار حملة ممتدة الأجل في العراق وسوريا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية. وتصنف أنقرة الاثنين ضمن الجماعات الإرهابية.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية عام 1984.

ولقي اثنان من مقاتلي حزب العمال الكردستاني حتفهما وأصيب اثنان في ضربات تركية بطائرات مسيرة يوم الأحد في محافظتي السليمانية ودهوك بشمال العراق.