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قتيلان من قوات "سوريا الديمقراطية" في هجوم لداعش بريف الرقة

14 - مارس - 2021
عناصر من قوات سوريا الديمقراطية

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية

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قتل اثنان من قوات سوريا الديمقراطية برصاص مسلحين من خلايا تنظيم داعش ، حسب ما أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان .

وهاجم عناصر الخلية حرس مطار الطبقة غربي الرقة، واستهدفهم بمسدسات كاتمة للصوت، الأمر الذي أدى لمقتل اثنين من حرس المطار.

على صعيد متصل وضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية أيضاً، استهدف مجهولون بقذيفة “RBG” مقر قيادة قسد في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية.

يذكر أن المرصد السوري رصد اغتيال خلايا مسلحة لنحو 249 مدنياً، من بينهم 18 طفل و 13 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لمقتل 449 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي.

كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.

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