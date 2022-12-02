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قتيلان وآلاف المشردين جراء أمطار غزيرة في البرازيل

منذ 24 ثانية
قتيلان جراء الأمطار الغزيرة في البرازيل

قتيلان جراء الأمطار الغزيرة في البرازيل

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لقي شخصان حتفهما وتشرّد أكثر من 4 آلاف آخرين جرّاء أمطار ‏غزيرة تهطل في عدة مناطق في البرازيل منذ أيام.‏

وتسببت الأمطار بفيضانات أودت بشخصين أحدهما تعرض للصعق ‏بالكهرباء والآخر دفن بانهيار أرضي في ولاية سانتا كاتارينا، بحسب ‏الدفاع المدني، ولا يزال رجل إطفاء مفقوداً‎.‎

وحتى الآن، أفادت سلطات سانتا كاتارينا بوجود أكثر من ألف نازح، ‏بينما في ولاية باهيا (شمال شرق) أجبر أكثر من 4 آلاف شخص ‏على مغادرة منازلهم‎.‎

وتشهد مناطق عدة في البرازيل هطول أمطار غزيرة منذ أيام. وأدى ‏انزلاق للتربة الاثنين على طريق سريع في منطقة جبلية بولاية بارانا ‏‏(جنوب) إلى مقتل شخصين على الأقل. وواصل رجال الإطفاء ‏الخميس البحث عن مفقودين تحت الوحل‎. ‎

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