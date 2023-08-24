قتيلان و10 جرحى في إطلاق نار بحانة في كاليفورنيا

ذكرت سي.بي.إس لوس أنجليس، الأربعاء، نقلا عن مصادر أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية في حانة بمقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأضاف التقرير أن مقطع فيديو التقط في مكان وقوع الجريمة أظهر جثتين على الأقل.

وذكر تقرير سي.بي.إس أن إطلاق النار وقع في حانة يرتادها قائدو الدراجات النارية في منطقة ترابوكو كانيون، وأن هناك تواجدا كبيرا لأفراد من جهات إنفاذ القانون.

ونقلت عن تقرير أوردته كيه.سي.إيه.إل نيوز أن مصادر أفادت بأن أفرادا أطلقوا النار على مطلق الرصاص لكن حالته غير معروفة بعد.