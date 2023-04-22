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قتيلان و10 مصابين في حريق بمطعم في مدريد

منذ 3 دقائق
حريق في مدريد

حريق في مدريد

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قالت أجهزة الطوارئ الإسبانية اليوم السبت إن شخصين قُتلا وأصيب عشرة آخرون بعد نشوب حريق في مطعم بالعاصمة مدريد.

واندلع الحريق في وقت متأخر الليلة الماضية بمطعم إيطالي في حي سالامانكا بوسط المدينة.

وقال شاهد لصحيفة الباييس إن الحادث وقع عندما استخدم نادل مادة كحولية ومصدرا للنيران لإضافة لمسة على طبق قبل تقديمه فامتدت ألسنة اللهب إلى الجدران والسقف.

وذكرت أجهزة الطوارئ أن زبائن المطعم تكبدوا العناء أثناء محاولتهم الهرب لأن الحريق اشتعل بالقرب من مخرج الطوارئ الرئيسي.

وتتحرى الشرطة الإسبانية سبب الحريق.

    المصدر :
  • رويترز

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