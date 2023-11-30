قتيلان و7 مصابين إسرائيليين بهجوم نفذه 3 فلسطينيين

اثنان من الجرحى الإسرائيليين في حالة حرجة ( رويترز)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط قتيلين وإصابة 7 إسرائيليين بينهم 4 إصابات خطيرة في هجوم مسلح نفذه 3 فلسطينيين عند المدخل الشمالي الغربي للقدس.

واستهدف الهجوم محطة لانتظار الحافلات في ضاحية راموت الاستيطانية عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة.

وقال الإسعاف الإٍسرائيلي إن حالة أحد المصابين حرجة بينما تراوحت إصابات الآخرين بين المتوسطة والخطرة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن قواتها قتلت منفذي الهجوم.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن التحقيق الأولي كشف عن أن الهجوم كان مشتركا بين عملية دهس وإطلاق نار، ومنفذوه قدموا من القدس الشرقية.