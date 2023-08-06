الأحد 19 محرم 1445 ﻫ - 6 أغسطس 2023 |
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قتيل في هجوم تركي على موقع لحزب العمال الكردستاني

منذ 15 دقيقة
أفراد من حزب العمال الكردستاني

أفراد من حزب العمال الكردستاني

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قال جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق إن هجوما تركيا بطائرة مسيرة، الأحد، أسفر عن مقتل أحد مسلحي حزب العمال الكردستاني وإصابة آخر في محافظة السليمانية بشمال العراق.

أضاف الجهاز في بيان أن اثنين من مسلحي حزب العمال الكردستاني كانا في سيارتهما في بلدة جمجمال عندما أصابتهما الطائرة المسيرة.

وتشن تركيا حملة منذ فترة طويلة في العراق على مسلحي حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة جماعة إرهابية.

وتنفذ تركيا بانتظام ضربات جوية في شمال العراق وأرسلت قوات خاصة لدعم الهجمات. ومنطقة شمال العراق خارج السيطرة المباشرة لحكومة بغداد منذ فترة طويلة.

وفي حادث آخر، قتل مسلحون مجهولون بالرصاص عنصرا من قوات البيشمركة الكردية في سيارته في أربيل اليوم الأحد في هجوم قلما يحدث بعاصمة إقليم كردستان العراق شبه المستقل.

وقالت مصادر أمنية كردية عراقية إن الحادث قيد التحقيق دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

    المصدر :
  • رويترز

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